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27 Kasım 2017 15:30

Muhtardan Başkan Ergün’e teşekkür

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula’nın Güvercinlik Mahallesi’nde yapmış olduğu yerinde dökme menfez imalatı ile mahalledeki taşkın sıkıntısına son verdi.

Muhtardan Başkan Ergün’e teşekkür

27 Kasım 2017 15:30

Mahalle Muhtarı Tuncay Ersöz, yapılan hizmet sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, hizmet adamı olduğunu söyledi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su taşkınlarına geçit vermemek için menfez imalatlarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kula’nın Güvercinlik Mahallesi’nde menfez imalatı yapıldı. Mahallede 3 ayrı noktada yapılan yerinde dökme menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunlarına son verildi.


Güvercinlik Mahalle Muhtarı Tuncay Ersöz, “Yıllardır arayıp da bulamadığımız bir hizmetti. Yağışlı havalarda yolda su birikiyordu. Evleri su basıyordu. Biz istedik, MASKİ yaptı. Yapılan hizmet için diyecek söz bulamıyorum. Cengiz Başkan gerçekten hizmet adamı. Allah razı olsun” dedi.




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