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12 Temmuz 2018 16:55

Muhtardan Başkan Kayda’ya hizmet teşekkürü

Manisa’nın Salihli ilçesi Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan, Salihli Belediyesi tarafından mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya, hizmet teşekkürü ziyaretinde bulundu.

Muhtardan Başkan Kayda’ya hizmet teşekkürü

12 Temmuz 2018 16:55


Ziyarette muhtar Arslan ile mahallelerine yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Başkan Kayda, mahalle ayrımı gözetmeksizin sürekli değişim ve gelişim için çalıştıklarını söyledi. Muhtar Arslan ise, “Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelere Salihli Belediyesi tarafından birçok hizmet veriliyor. Yağbasan Mahallemize de bugüne kadar yapılan; çok amaçlı etkinlik alanı, çocuk oyun grubu, mezarlık bakımı, ilaçlama, cami temizliği ile stabilize yol, onarım ve düzenleme çalışmalarından dolayı Başkanımız Zeki Kayda’ya mahalle halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Muhtar Akaydın, çalışmalarından dolayı Başkan Kayda’ya çiçek takdim etti.


Nezaket ziyaretinden dolayı Yağbasan Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan’a teşekkür eden Başkan Kayda, ayrım yapmaksızın tüm belediye hizmetlerinin bütün mahallelere götürüldüğünü belirtti.




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