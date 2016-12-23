Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Kula Ayvatlar Mahallesinde başlatılan çalışma için teşekkür etmek amacıyla ziyarete gelen Mahalle Muhtarı Yunus Yavru’yu makamında ağırladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelinde vatandaşları sağlıklı ve modern altyapıya kavuşturmak için hat yenileme ve sıfırdan altyapı kazandırma çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula’nın Ayvatlar Mahallesinde bulunan kanalizasyon hattını yenileme çalışmalarına başladı. Kula Ayvatlar Mahalle Muhtarı Yunus Yavru, başlayan çalışma için mahallelinin teşekkürlerini iletmek amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.



“MASKİ sorunumuzu ortadan kaldırıyor”

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün mahalledeki çalışmalarından çok memnun olduklarını belirten Ayvatlar Mahalle Muhtarı Yunus Yavru, “Mahallemde bulunan kanalizasyon hattı yıllar önce döşendiği için sık sık arıza yaşanmaktaydı. MASKİ Genel Müdürlüğü eskiyen hattımızda yenileme çalışmasını başlatarak bu sorunumuzu ortadan kaldıracak. Mahallemdeki çalışmalardan dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimizi iletmek için Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran Hanım’ı ziyaret ettim. Mahalleme gelen bu hizmet için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Ayvatlar Mahalle Muhtarı Yunus Yavru’yu makamında ağırlayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, “Manisa’mızın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızı sağlıklı ve modern altyapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz Ayvatlar Mahallemizde de eskiyen ve sık sık probleme neden olan kanalizasyon hattını yenileme çalışmasını başlattı. Muhtarımızın memnuniyeti bizler için de önemlidir. Mahallemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.