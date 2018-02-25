Muhtarlardan Başkan Ergün’e hizmet teşekkürü

Turgutlu’nun muhtarları, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçede inşa ettiği atıksu arıtma tesisini incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bölgede ikamet eden muhtarlar, eskiden tesisin olduğu yerde kokudan geçilemediğini hatta yetiştirilen tarım ürünlerini kimsenin almadığını söylediler. Tesisi gezen muhtarlar, atıksu arıtma tesisinde hiç kötü koku olmamasını hayretle karşıladılar. 46 milyon TL gibi dev bir yatırım bütçesini sadece atıksu arıtma tesisi yapmak için harcayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e şükranlarını ileten muhtarlar, yapılan hizmetin şahsa değil, topluma yapılan bir yatırım olduğunu belirttiler.

“İnsanlığa yapılan hizmetin ne derece önemli olduğunu bir kez daha gördük”

Ergenekon Mahalle Muhtarı Arif Yaşar, “Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’ni yerinde inceledik. Gördük ki yapılan yatırımlar boşuna yapılmamış. İlk gelen suyun girişi ile son noktadan çıkışını gördük. Ve çok şaşırdık. Gerçekten çok emek verilmiş. İnsanlığa yapılan hizmetin ne derece önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu konuda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey’e, Genel Müdürümüz Yaşar Bey’e ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Yapılan yatırım Turgutlulular olarak bizleri çok mutlu etti. Çıkış suyunu gözlerimizle gördük. Bahçe sulansa bile olur” derken, Albayrak Mahalle Muhtarı Yalçın Sertel, “Atıksu arıtma tesisi gayet muazzam. Hijyenik. Suyun giriş ve çıkış noktasını gördük. Havalandırma ve çökeltim havuzlarını gördük. Bu noktada emeği geçen herkese Turgutlumuz adına mahallemiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu proje, Gediz Havzası’na dökülen atıksular konusunda bütün il ve ilçelerin bunlara riayet etmeleri gelecek nesiller açısından muazzam bir durum. Gereksinim arz eden de bir durum. Altyapıya ehemmiyet vermek lüzum ediyor” ifadelerini kullandı.

“Önceden kokudan buralardan geçilmiyordu”

Yayla Mahalle Muhtarı Mehmet Erdik, “Daha önceden çiftçilik yaptım. Atıksu arıtma tesisi yapılmadan önce kokudan buralardan geçilmiyordu. Eskiden burada yetiştirilen ürünleri kimse satın almıyordu. Şimdi buraya böyle bir tesis yapıldığı için Cengiz Başkanımıza, Turgay Başkanımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuşurken, Özyurt Mahalle Muhtarı Halil İlyas Çapraz, “Şu yapılan hizmetler çok büyük bir kazanç. Şahsa değil topluma yapılan bir hizmet olduğu için emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.