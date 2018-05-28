Muhtarlık dairesi hizmetleri yerinde inceledi

İlçedeki çalışmaları da yerinde inceleyen Daire Başkanlığı ekiplerinin Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla gerçekleştirdikleri temasları aralıksız sürdürecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek, vatandaşların nabzını tutmak ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemek için ilçeleri karış karış gezen Muhtarlıklar Daire Başkanlığı mahalle ziyaretlerini Köprübaşı ile sürdürdü. Bu kapsamda Daire Başkanlığı ekipleri Kurtlar Mahalle Muhtarı Yüksel Kesmez, Kavakyeri Mahalle Muhtarı İbrahim Arslan, ve Yeşilköy Mahalle Muhtarı Veli Etiz ile mahalle sakinlerini ziyaret etti. İlçede gerçekleştirilen çalışmaları da yerinde görme fırsatı bulan Daire Başkanlığı ekipleri, Mahalle Muhtarları ile vatandaşların talep ve şikayetleri de not alarak ilgili dairelere aktardı. Mahalle Muhtarları da ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti aktardılar. Gerçekleştirdikleri mahalle ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda il genelinde vatandaşların nabzını tuttuklarını dile getirerek, Mahalle Muhtarları ile vatandaşlarla gerçekleştirdikleri temasları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.