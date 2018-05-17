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17 Mayıs 2018 12:21

Muhtarlıklar Dairesi Kula’da sorunları dinledi

Manisa’nın 17 ilçesinde bulunan mahalleleri sık sık ziyaret ederek Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla temaslarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, Kula ilçesine bağlı Çarıkmahmutlu, Hacıtufan ve BattalMustafa Mahallelerini ziyaret etti.

Muhtarlıklar Dairesi Kula’da sorunları dinledi

17 Mayıs 2018 12:21


Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, Kula’ya bağlı 3 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Çarıkmahmutlu mahalle muhtarı Bekir Öztürk, Hacıtufan Mahalle Muhtarı Yahya Dokuzlu ve BattalMustafa Mahalle Muhtarı Ali Koçak ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nce ilçede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Mahallelerde yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Daire Başkanlığı ekipleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri de not alarak ilgili Daire Başkanlıklarına aktardı. Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar da gerçekleştirilen ziyaretlerden ve mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.


Muhtarlıklar Daire Başkanlığı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Mahallelerin nabzını tuttuklarını dile getiren Daire Başkanı Ersoy Arslan, “Sürekli sahadayız. Hem hizmetlerimizin vatandaşta uyandırdığı izlenimi görüyoruz hem de iletişim kuruyoruz. İstekleri ve talepleri hemen ilgili birimlerimize aktarıyoruz. Vatandaşlarımızdan duyduğumuz memnuniyet ifadeleri bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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