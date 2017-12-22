Muhtarlıklar Dairesinden ilçelerde inceleme

Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan Ahmetli’de incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Kırkağaç ilçesinde incelemelerde bulundu. Muhtarlıklar Dairesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hakan Ulak ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, Alacalar, Sakarlı ve Halkaavlu mahallelerinde yer alan su depolarında inceleme yaparak, su depolarının durumlarını kontrol etti. Yapılan kontroller sırasında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Ulak, muhtarların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Muhtarların isteklerini dinleyen Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hakan Ulak, muhtarların isteklerinin planlamalar kapsamında yerine getirileceğini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün il genelindeki proje ve yatırımlarını yerinde inceleyen Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı; her gün birçok mahallenin konuğu oluyor. Çalışmalardan duyulan memnuniyeti aktaran vatandaşlar; ekiplere taleplerini de aktarıyor. Bu kapsamda Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan da Ahmetli ilçesini ziyaret etti. İlçede bir takım temasların ardından Arslan; Ulucami Mahalle Muhtarı Fuat Mintaş, Ataköy Mahalle Muhtarı Yusuf Kahraman ile bir araya geldi. Ahmetli Koordinasyon İşleri Müdürü Orçun Abalı’nın da yer aldığı ziyaretlerde, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile mahallelere gelen hizmetler değerlendirildi. Muhtarlar, yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini belirterek, teşekkür etti.