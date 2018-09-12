Mülki idare amirleri veda yemeğinde buluştu

Resmi Gazete'nin 1 Eylül 2018 tarih ve 30522 sayılı nüshasında yayınlanan 2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Manisa'da görev yapan kaymakam ve vali yardımcılarının tayinlerinin çıkması nedeniyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tarafından veda yemeği düzenlendi

Veda yemeğine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleri katıldı. Duygulu anların yaşandığı yemekte, mülki idare mesleğinde görev değişimlerinin kaçınılmaz olduğu ifade edilerek, ayrılan mülki idare amirlerine Manisa'da yaptıkları görevleri nedeniyle teşekkür edildi ve bundan sonraki görev yerlerinde başarılar dilendi. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Vali Yardımcısı Mehmet Yüce Savaştepe Kaymakamlığına, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu Muğla Vali Yardımcılığına, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Zonguldak-Ereğli Kaymakamlığına, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker Fatih Kaymakamlığına, Kula Kaymakamı Osman Güven Kadınhanı Kaymakamlığına atandı.

İçişleri Bakanlığının 06.09.2018 tarihli onayı ile Gördes Kaymakam Vekili Büşra Uçar Gölpazarı Kaymakam Vekilliğine, Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Alsancak da Mecitözü Kaymakam Vekilliğine atanmışlardı.