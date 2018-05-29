Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi kamulaştırması tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha temiz bir gelecek bırakmak amacıyla il genelinde başarıyla sürdürdüğü atıksu arıtma tesisi yatırımlarına büyük önem veriyor. MASKİ’nin bu amaçla Yunusemre ilçesinin hizmetine sunmak üzere inşa edeceği Muradiye Atıksu Arıtma Tesisi’ne ilişkin kamulaştırma çalışmaları 2 buçuk milyon TL maliyetle tamamlandı. Tesisin proje çalışmalarına da kısa süre içerisinde başlanacak. Daha sağlıklı bir gelecek için ilçeye kazandırılacak olan tesis, 60 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. 150 bin kişilik eşdeğer nüfusa hitap edecek tesis sayesinde Muradiye, Yağcılar ve Uzunburun mahallelerinin yanı sıra Evrenos, TOKİ, Karaali, Akgedik mevkileri ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü’nün evsel nitelikli atıksuları sağlıklı şekilde arıtılarak doğaya salınacak.

Kanalizasyon projesi de onay aşamasında

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Muradiye, Yağcılar ve Uzunburun mahallelerinin yanı sıra Evrenos, TOKİ, Karaali, Akgedik mevkileri ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü’nü kapsayan bölgeye toplamda 360 kilometre uzunluğunda altyapı döşenecek. 180 kilometrelik içme suyu projesini tamamlayan Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 180 kilometrelik kanalizasyon projesinde ise onay aşamasına geldi.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nin hızla geliştiğini ve bu gelişimi doğrultusunda yeni altyapı yatırımlarının yapılacağını söyleyerek, “İdaremiz, Muradiye mahallemizin sıkıntılarını topyekün çözmek amacıyla içme suyu ve kanalizasyon altyapısından atıksu arıtma tesisine kadar birçok konuda çalışma yürütüyor. Artan nüfus yoğunluğu ve yüksek katlı binalar nedeniyle mevcut altyapı, ihtiyacı karşılayamaz duruma geldi. Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlattığımız proje çalışmaları son aşamadadır. Ayrıca mahallemize yeni bir atıksu arıtma tesisi yapmak amacıyla da kamulaştırma çalışmalarımız tamamlandı. Bu yatırımın da en kısa sürede projelendirilmesi yapılarak yapım işi başlayacaktır. Tüm çabamız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde, gelecek nesillere yeşiliyle, doğasıyla ve güzellikleriyle daha yaşanabilir bir Manisa bırakabilmektir” ifadelerini kullandı.