Muradiye Cumhuriyet İlkokulu'nun temeli törenle atıldı

Yunusemre ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Muradiye'de okul sorununu büyük ölçüde çözecek olan projenin temeli törenle atıldı. 24 derslikli Cumhuriyet İlkokulu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanıyor.

Muradiye Mahallesi'nde 2 yıl önce deprem incelemesi sonrasında kullanılamaz raporu dolayısıyla yıkılan Cumhuriyet İlkokulu'nun yeni binasının temeli törenle atıldı. Törene, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ihalesi temmuz ayında yapılan projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çetin, projenin gerçekleşmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi planlanan projenin hayırlı olmasını dileyerek, “Muradiye hızla yapılaşan mahallelerin başında geliyor. Gelişime açık güzel bir mahallemiz. Burada yaşanan sıkıntıları da çözmek için çalışıyoruz. Mahallemize 3.5 yılda yaklaşık 150 bin metrekare yol yaptık, meydanı düzenledik. Sosyal Tesislerimizi, Çocuk Kültür Sanat Merkezimizi açtık. Hizmetlerimiz devam ediyor. Okulumuz kısa sürede tamamlanacak. Elbette burası da yeterli olmayacaktır. Yeni imar planında 4-5 okul alanı yer alıyor. Yeni aile hekimliği kurmak için çalışmalar sürüyor. Her şey gelecek nesillerimizin güzel bir şehirde yaşaması için. Projede emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Belediye başkanımız mahallemiz için güzel çalışmalar yapıyor. Bu okulun yapılması için de emeği büyük. Okulun bir an önce yapılması için yetkililerle sık sık görüştü. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz de göreve gelir gelmez kolları sıvadı, ekibiyle birlikte projeyi yetiştirdi. Elbette yeterli değil. Yenilerini de yapacağız. AK Parti iktidarları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerine devam edecek”

Konuşmaların ardından davetliler projenin temelini birlikte atarken; okulun 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Yaklaşık 8 milyon TL'ye mal olacak projede; 24 derslik, 4 idari oda, 2 fen dersliği, 1 görsel sanat dersliği, 1 müzik dersliği, 1 destek eğitim odası, 3 anasınıfı, 3 araç gereç odası, 4 idari oda, 1 arşiv, 1 öğretmenler odası, 3 zümre öğretmenler odası, 1 okul aile birliği odası, 2 rehberlik servisi, iş sağlığı ve güvenliği birimi, kütüphane, kantin, yemekhane, çok amaçlı salon ve beden eğitimi salonu bulunuyor.