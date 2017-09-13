Muradiye kampüs yolu ’Prestij yolu’ olacak

Yuntdağı Büyüksümbüller Mahallesinde başlayan asfalt çalışmasının Muradiye kavşağına kadar devam edeceğini belirten Demir, Muradiye kampüs yolunun da Yuntdağı’na girişte kullanılacak prestij yolu olacağını söyledi.

Yuntdağı’nda mahalleleri birbirine bağlayan Büyüksümbüller yolunda devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Büyüksümbüller yolundaki çalışmanın yaklaşık 3 ay içinde tamamlanacağını ifade eden Demir, “Burası sadece tek mahalleye hizmet veren yolumuz değil, burası Yuntdağı’na açılan yolumuz. Hem üniversitemizin yolu hem hizmet alanımızda bulunan yaklaşık 25-30 mahallemize hitap eden yolumuz. Geçtiğimiz yıl bu yolda iyileştirmeleri yapılarak yol çalışmaları tamamlanmıştı. Bu sene de ihalemizin sonuçlanmasıyla birlikte asfalt çalışmalarına başlamış olduk. Yaklaşık 3 aylık bir çalışma söz konusu. Öncelik olarak temel malzemesinin serilmesi söz konusu. Sonrasında ise sıcak asfalt atılarak yolun standartı yükseltilerek hizmete sunulacak” dedi.

“Köy standartlarının çok üstünde yol yapıyoruz”

Bu yol yaklaşık 30 mahallenin kullandığı bir yol. Ayrıca yaz aylarında Aliağa, Foça, Ayvalık, Balıkesir sahilindeki tatil yörelerine ulaşımı oldukça kolaylaştıracak yolumuz. Burası Menemen üzerinden gidildiği takdirde hem trafik sıkışıklığı atlatmış olacaklar hem de yollarını 10 kilometre kısaltmış olacaklar. Bunlar bizim hayalimizdeki yollar. Biz grup yollarını oldukça önemsiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatı da bu yönde. Özellikle grup yollarında, yolların standartlarını arttırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın rahat seyahat edebilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından bunu önemsiyoruz. Buradaki çalışmada çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Köy standartlarının çok üzerinde 10 kilometrelik bir sıcak asfalt yapıyoruz. İnşallah bu yol bittiği zaman vatandaşlarımız emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat edecekler. 2-3 ay içinde tamamlanacak yolumuz vatandaşımızın hizmetine girecek. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Yerleşkesi’ne (Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi) giden yolun güvenliğini ve konforunu arttırmak için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, yüklenici firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarından birisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne yakışır bir yolun yapılması olduğunu hatırlatan Demir, “Burası tek şeritli bir yoldu. İlk olarak Cengiz Ergün’ün talimatları ile buraya bir köprü yapıldı. Yolda istinat duvarları yapıldı, onun ardından dolguları yapıldı. Yol genişletme çalışması yapıldı. Şu anda da kaldırım ve banket çalışması yapılıyor. Burada biz yol yapmıyoruz, aydınlatmasıyla, kaldırımıyla, köprüsüyle, duble yoluyla bir prestij caddesi yapıyoruz. Üniversitemizin ağırlığı artık Muradiye kampüsünde. Dolayısıyla yaklaşık 20 bin nüfus hareket halinde, bu yolu kullanacak. Başkan Cengiz Ergün, burasının bir prestij caddesi yapılması talimatını vermişti. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda sona gelindi. Burada yaklaşık 1 aylık bir çalışma var. Kaldırım çalışmasının tamamlanması sonrasında burada biz sıcak asfalt çalışması yapacağız. Sıcak asfaltın ardından üniversitemizin hizmetine açmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin yolun en kısa zamanda tamamlanmasını istediğini ifade eden Demir, çalışmaların uzun zaman aldığını belirterek, “Dolgusu, istinat duvarları için belli bir süreç gerekiyor. Yolun sağlıklı olması için dolguların oturması gerekiyor. Gecikmeler bundan kaynaklı ancak tamamlanan çalışmaların ardından bu yol çok güzel olacak. Büyüksümbüller’de başlayan sıcak asfalt çalışması buraya kadar devam edecek. Hem Yuntdağı’na girişte güzel bir prestij yolu olacak hem de üniversitemize girişi çok kolaylaştıracak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.