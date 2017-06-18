Muradiye Mahallesine yeni su hattı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle yılların sorunlarına son veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nin içme suyu hattını da sağlıklı bir sisteme kavuşturmak için çalışmalarına başladı. Projeler Dairesi Başkanlığı, İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma temsilcileri, projenin ilk etabı için yerinde tetkik ve inceleme yaptı. Ayrıca, içme suyu depolarının yapılacağı noktalara da bakan ekipler,projenin ilerleyen safhalarında yapılacak kesin gerekli olan ana sistemi bu aşamada belirlemiş oldu. Yunusemre Muradiye Mahallesi için start verilen içme suyu hattı projesi sayesinde geçmişten gelen birçok sorun ortadan kalkacak. Mahallenin hızlı bir şekilde artış gösteren nüfusu öngörülmeksizin eski imar planına göre döşenen hatlar, yeniden inşa edilecek. İçme suyu borusunun çapının genişleyecek olması dolayısıylada yüksek basınçtan kaynaklı arızalara geçit verilmeyecek.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Yunusemre ilçesine kazandıracakları hizmetlerin katlanarak büyüyeceğinin müjdesini vererek, “Muradiye Mahallesi, hızlı bir şekilde gelişim gösteren yerleşim yerlerinden biridir. Ancak bu gelişimin kontrolsüz bir şekilde yaşanması, birçok sorunu da beraberinde getirdi. Artan nüfus ve yüksek katlı binalar sebebiyle eski hatlar, ihtiyacı karşılayamaz duruma geldi. Bu sebeple, İller Bankası ortaklığı ile mahallemizin içme suyu hattını günümüz standartlarına uygun hale getirmek için proje çalışmalarına başladık. Boruların çapının küçük olması sebebiyle ortaya çıkan sıkıntılara da son vereceğiz. Mahallemizde daha önce Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü’nün geçtiği yolu kapsayan yağmursuyu ve kanalizasyon hattı projesi için çalışmalarımıza başlamıştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün, talimatları sonrasında hayata geçirdiğimiz projelerle kentimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.