Muradiye-Menemen yolu aydınlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye-Menemen yolunda ledli aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım açısından önemli bir yol olan Muradiye-Menemen güzergâhında ışıklandırma çalışmalarını tamamladı. Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, 5 bin 200 metrelik alanda ledli aydınlatma işlerinin yapıldığını aktardı. 130 adet 9 metrelik ledli aydınlatma direklerinin ve dış mekan kısa direk aydınlatma ögelerinin de montajının yapıldığını söyleyen Gençoğlu, Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü ile Menemen Yolu kesişim kavşağında son bulan aydınlatma çalışmasının trafik güvenliğini arttırdığını vurguladı.

Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda geleceğe güvenle uzanan bir kent oluşturmak istediklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Muradiye-Menemen yolu, daha aydınlık ve ışıltılı hale geldi. Özellikle akşam saatlerinde sisin çökmesiyle araç sürücülerinin görüş mesafesi kısalıyordu. Bu çalışmayla o sorunu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.