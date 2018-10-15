Muradiye Sanayi alanı Islah OSB'si olacak

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında yapılan ilk Islah Komisyonu Toplantısında, Muradiye Islah OSB başvurusu değerlendirilerek başvuru dosyasının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen Islah Komisyonu Toplantısına Vali Güvençer'in yanı sıra, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kovancılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Malkoç, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdür Yardımcısı Çetin İnan, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Öztürk, Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Nurettin Aytekin, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erbil Kalmış ile Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldız ve diğer ilgililer katıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi sınırları içinde bulunan Muradiye Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Yıldız tarafından imzalanan ve bölgede faaliyet gösteren mülkiyet sahibi 77 firma ve kişiden alınan ıslak imzalı 'Söz konusu alanın OSB olarak ıslah edilmesine yönelik taahhütnamesi' ile birlikte 31 Mayıs 2018 tarihinde Manisa Valiliğine Islah OSB olabilmek için başvuruda bulunulmuştu.

Muradiye Sanayi Alanının Islah OSB olması için yapılan başvurular sonrasında oluşturulan Islah Komisyonu, Vali Güvençer başkanlığında bir araya geldi. Komisyonda açılış konuşması yapan Vali Güvençer, “Uzun zamandır kendi çeperinde sorunlarla boğuşmakta olan Muradiye Sanayi Bölgemizi Manisa'ya, Manisa merkezimize ikinci bir organize sanayi bölgesi olarak kavuşturmak, bugüne kadar payı olan ortak kurumlar, temsilcileri de burada, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu işin en başından beri sekretaryasını yürüten, yönlendiriciliğini yapan, eski ismi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüze, yeni ismi ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüze, başta müdürümün şahsında çok teşekkür ediyorum. Ön hazırlık çalışmaları tamamlandı. Bu işin olabilirliği bir sonuca vardırıldı. Mevzuat gereği Valilik oluruyla teşekkül ettirilmiş komisyonca ilk toplantımızı bugün yapmış oluyoruz. Bundan sonra kuvvetle muhtemel komisyonun aldığı kararlar çerçevesinde yine Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüzün takibinde Bakanlığımız nezdinde çalışmalar devam edecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Bingöl, Muradiye Sanayi Bölgesinin alt yapı, genel durumu, Muradiye OSB başvuru süreci ve yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi.

Şube Müdürü Bingöl tarafından yapılan sunum sonrasında Komisyon üyeleri söz alarak görüş ve düşüncelerini bildirdiler.

Muradiye Islah OSB alanı olarak önerilen alan, Manisa Yunusemre Belediyesi sınırları içerisinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesine sınırı olan ve Manisa - Menemen karayolunun güneyinde, Manisa merkezine 8 kilometre, Manisa çevre yoluna 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. 313,66 hektar büyüklüğündeki Muradiye Islah OSB alanında, toplam 204 adet sanayi parseli bulunuyor. Mevcut parsellerden 127'si parsel yapılaşmış, 77 parsel ise boş durumda bulunuyor. Toplam 313,66 hektarlık Muradiye Sanayi Bölgesi için yapılan Islah OSB başvurusu, Islah Komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldü ve başvuru dosyasının ekleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.