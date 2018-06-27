Muradiye’de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde ova yollarında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarla üreticilerin tarlalarına kolaylıkla ulaşabildiğini kaydeden Muradiye Muhtarı Eyüphan Aykıran, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Muhtar Aykıran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bozuk olan ova yollarının düzenlenmesi için belediyemizden talepte bulunmuştuk. Sağ olsunlar talebimiz karşılıksız kalmadı. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye yapılan hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.