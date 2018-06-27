Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 16:08

Muradiye’de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, Muradiye’de üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için ova yollarını düzenliyor.

Muradiye’de ova yolları düzenleniyor

27 Haziran 2018 16:08


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde ova yollarında düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Çalışmalarla üreticilerin tarlalarına kolaylıkla ulaşabildiğini kaydeden Muradiye Muhtarı Eyüphan Aykıran, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Muhtar Aykıran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bozuk olan ova yollarının düzenlenmesi için belediyemizden talepte bulunmuştuk. Sağ olsunlar talebimiz karşılıksız kalmadı. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye yapılan hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç