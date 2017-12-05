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05 Aralık 2017 13:42

Muradiye’nin aydınlatması Yunusemre’den

Yunusemre Belediyesi Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde aydınlatma çalışması gerçekleştiriyor.

Muradiye’nin aydınlatması Yunusemre’den

05 Aralık 2017 13:42


Yunusemre Belediyesi ilçede bulunan mahallerde aydınlatma çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Muradiye Mahallesi’nde bulunan İstasyon Caddesi’nde ışıklandırma çalışması gerçekleştiriyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yapılan çalışmalar ile sokak ve parkların ferah bir görünüme kavuşacağını vurgulayarak, “İstasyon Caddesi’ne aydınlatma direkleri monte ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizde bulunan mahallelerimizde program dahilinde ışıklandırma çalışması yapmaya devam edecek. Sokaklarımızın ve caddelerimizim ışıl ışıl olması ve vatandaşlarımızın huzuru için çalışmalarımız sürecek” dedi.




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