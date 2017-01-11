MÜSİAD Genel Başkanı Olpak’tan döviz değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" dedi.

Manisa’da MÜSİAD 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Manisa Anemon Otel’de gerçekleştirilen genel kurula, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, MÜSİAD Manisa Şube Başkan adayı Mehmet Reşit Ürper ve üyeler katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığına Mustafa Akgül, Mecit Tepeköylü, Onur Günay seçildi. Mevcut Başkan Ahmet Öztürk’ün aday olmadığı genel kurula adayı Mehmet Reşit Ürper’in hazırladığı tek listeyle girildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, daha öncesinde aday olmayacağını hatırlatarak, yeni yönetime başarılar diledi. Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan ürünlerin başında katma değerli ürünlerin geldiğini belirten Öztürk, "Dünyada kabul gören çok fazla yazılım var. Bunlardan bazıları bildiğiniz facebook, twitter ve youtube gibi yazılımlar bazı ülkelerin ticaret hacimlerinden bile fazla büyüklükte. Ben zaten bunlardan hiç bahsetmiyorum. Son zamanlarda ortaya atılan, yeni çıkan bir yazılım; mobil ortamda transfer hizmeti sağlayan bir yazılım ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlandı. Dünyada da kullanımı artmaya başladı. Sadece bu yazılımın şu anki değeri 50 milyar dolar. 50 milyar dolar bizim son yıllarda yaptığımız dev projelerin hepsinin üst üste koyduğumuzda 50 milyar dolar yapmıyor. Yaptığımız çabaların çok verimli bir şekilde olması ve bizi gelişmekte olan ülkeden, gelişmiş ülke statüsüne çıkarmak için bu tarz projelere ihtiyacımız var. İçi boş sesli sözlerden ziyade biz gerçek milliyetçiliğin bu ve bunun gibi projeler olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Öztürk ayrıca MÜSİAD Manisa Şube Başkanlığına aday olmayacağı için bundan sonraki süreçte katma değerli ürünler üretmek için proje hazırlayacaklarını ve uluslararası geçerliliğe sahip bir yazılımı piyasa sürme çalışmaları içerisinde bulunacaklarını söyledi.



"Bu zor zamanlarda iş adamlarına sorumluluk düşüyor"

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise son zamanlarda artan terör olaylarına değinerek, "Yılın son gününde İstanbul, sonra perşembe gününde İzmir derken dün de Gaziantep saldırılarını gerçekleştirdiler. Maalesef terörün bu noktadaki amacı bizi birbirimize düşürme çabası, güven duygusunu kaybolması üzerine bir çalışma içerisine giriyorlar. Bize göre buna verilecek en güzel cevap birbirimize daha sıkı sarılmaktır. Bu zor zamanlarda iş adamları olarak bizlere de ayrı sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluğu biz farklı zamanlarda her ne pahasına olursa olsun direnmeye, büyümeye devam etme sorumluluğu olarak ifade ettik. Biliyoruz ki gerçek başarılar, koşullar sayesinde değil koşullara rağmen kazanılıyor. Ben bunu da sağlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



İş adamlarından ’Anayasa’ yorumu

Türkiye’deki kuvvetler ayrılığı sisteminin işlemediğini söyleyen Genel Başkan Olpak, "Diyoruz ki; Türkiye’de kuvvetler ayrılığı denen bir sistem var. Ama sisteme baktığımızda kuvvetler ayrılığı yok bir kuvvetler karmaşası var. Cumhurbaşkanı ilk defa halk tarafından seçildikten sonra bu sistem mutlaka değiştirilmeli demiştik. Bugün yapılmaya çalışılan aslıda bu. Elbette kararı önce meclis verecek. Meclisten geçerse de millet karar verecek. Mecliste referandum sürecinin salimen milletimizin hayrına tamamlanmasını, asıl amacın Türkiye’nin önünde gelişmeyi engel olan unsurların bu şekilde aşılacağının ifade edildiği bu ortamda; engellerin aşılarak bizim de iş adamları olarak daha fazla çözüm odaklı işlere odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.



Olpak doların yükselişini değerlendirdi

MÜSİAD olarak bu zamana kadar kur tahmininde bulunmadıklarını ve kur tahmininde bulunmanın sağlıklı olmadığını sözlerine ekleyen Olpak, dövizdeki önlenemez yükselişi değerlendirdi. Doların sadece Türk Lirası karşısında değil, diğer para birimlerinde de yükselişte olduğunu belirten Olpak, "Dış piyasalarda doların ağırlıklı olarak değer kazanması sadece Türk lirası karşısında değil bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Elbette Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar bir miktar bunu etkiliyor. Ama böylesi bir ortamın içerisinde ne geçmişte ne bugün bir kur tahmininde bulunmadık. Ama sanayicimize söylüyoruz, hangi para biriminden geliriniz varsa o para biriminden borçlanırsanız kur oynamalarından en az etkilenirsiniz. Bu sanayicimize ve tüccarımıza söylediğimizdi. Elbette bunun ilerisinde hem ithalatı hem ihracatı etkiliyor. Hükümet noktasında alınabilecek tedbirler varsa hem Merkez Bankası hem de ekonomi yönetiminden o tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Bunu net bir kur tahmini olarak söylememiz doğru değil. Dün Merkez Bankası yeni bir açılımda bulundu. Bunun yansımasını hemen görmeyebiliriz ama rakamı ben küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Sadece faiz bazında değil ama piyasaya verilecek likidite bazında belirli bir ölçüde müdahale olabileceğini düşünüyorum. Ama sadece müdahalelerle bir yere gitmenin mümkün olmadığını da söyleyeyim. Dış dünyada değer kazanan bir dolar varsa, sizin Türkiye olarak tek başınıza bunun karşısında direnmeniz çok kolay değil" diye konuştu.



"Referandumun tamamlanması iç piyasaları rahatlatacaktır"

Doların dış piyasadaki hareketleriyle ilgili Türkiye’nin yapabileceği bir şeyin olmadığını söyleyen Olpak, "Kendi içimizdeki faktörlerden etkilenen kısmını referandum sürecini tamamladığımızda biz o noktada herhalde gidermiş oluruz diye düşünüyorum. İçeride insanların kafalarında soru işareti kalmayacaktır herhalde. O anlamda bakıldığında meclisteki ilk görüşmelerin birinci maddesi geçmiş durumda. Bakıldığında meclis ayağında en azından sıkıntı olmayacakmış izlenimini ilk aşamada değerlendirebiliriz. Bu noktada da salimen 3 aylık süreci de hızlı bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum" dedi.



"Referandum mali bir yük getirmez"

Referandumun mali bir yük getireceği yorumlarına cevap veren Olpak, "Türkiye bir referandumun maliyetini kat be kat cebinden karşılayabilecek güçtedir. Onları biz yük olarak değerlendirmiyoruz. Asıl olan çözüm odaklı olmamızdır. Türkiye’nin önündeki sorunlara çözüm bulmak açısında bir anayasa değişikliğini konuşuyorsak, 4 seçim yaşadık biz. Ekonomimiz o seçimlerin mali yükünden hiç de etkilenmeden yoluna devam etti. Referandumun da mali anlamda bizi etkilemez. Onun altından kalkarız. Yeter ki istikrarımızı koruyucu çözüm odaklı çalışmalarımıza bizi odaklayan bir sonuç elde edelim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Olpak, Mevcut Başkan Ahmet Öztürk ve yeni seçilen Başkan Mehmet Reşit Ürper’i tebrik etti, yeni üyelerine rozetlerini taktı.