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MÜSİAD'tan eğitime destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin’i ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılında verebilecekleri destekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şubesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'i ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılında verebilecekleri destekler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


MÜSİAD Manisa Yönetimi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'i makamında ziyaret etti. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının hayırlı olmasını dileyen MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, "Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Manisa MÜSİAD olarak her zaman eğitime destek oluyoruz. Bu yıl da Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacağı çalışmaları Manisalı işadamları olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca başarılı ve çalışkan öğrencilerimizin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için hayırsever işadamlarımız tarafından da burslar vereceğiz" dedi.


MÜSİAD yönetimi ayrıca Şehzadeler İlçe Kaymakamlığı görevine başlayan Cemal Hüsnü Kansız'ı da ziyaret etti. Kaymakam Kansız'a görevinde başarılar dileyen Başkan Ürper, MÜSİAD yönetimi olarak ilçede yapılacak yatırımlara sahip çıkılacağını belirtti.

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