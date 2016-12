MÜSİAD’tan genç işadamlarına tecrübe aktarımı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, "Kişi başına düşen milli gelir 25 bin TL baz alınır. Gelişmekte olan ülkenin 50 bin TL üzerine çıkması gerekiyor. Bunun için de katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor" dedi.

Genç MÜSİAD Manisa Şubesi, düzenlediği ’Tecrübe Paylaşımı’ programlarıyla, iş hayatına atılan genç işadamlarına yol göstermeye devam ediyor. Anemon Otel’de düzenlenen programa MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztür, üyeler ve genç işadamları katıldı. Programın açılışında konuşan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Ahmet Öztürk, "2008 dünya krizinden sonra dünyada bütün ülkelerin krizle boğuştuğu bir zamanda ülkemizin tam 27 çeyrektir büyümeye devam etmesi, büyük yatırımların her gün arka arkaya açılışlarının yapılması, aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletçe bir bütün olarak üstesinden geldiğimiz bir dönemde bu saldırıların neden yapıldığını çok daha iyi anlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları da devletimize ve milletimize kendi alanında destek olmak isteyen kuruluşlardır. Biz de MÜSİAD olarak ülkemizin birleştirici gücüyüz diyoruz. Kendi alanımızda elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Öztürk ayrıca iş seyahati yaptıkları ülkelerde de 15 Temmuz’un ne olduğunu anlattıklarını söyledi.



"Katma değerli ürün üretmeliyiz"

MÜSİAD olarak KOSGEB’in girişimcilik kurslarına katkı verdiklerini söyleyen Öztürk, bu girişimcilik kurslarıyla katma değerli ürün üretecek insanların önünün açıldığını söyledi. Kişi başına düşen milli gelirin gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkması için tarımın dışında katma değerli ürün üretilmesinin önemini anlatan Öztürk, "Ülkemizin tam bağımsız olabilmesi için ekonomik bağımsızlığını da elde etmesi gerekiyor. Ekonomik bağımsızlık da iki şeye bağlı. Şu an sıkıntı yaşadığımız en büyük konulardan bir tanesi enerji bağımlılığımız. Enerjide yüzde 70 dışa bağımlıyız. Bu ithalattaki yüzde 70 bağımlılığımızın yüzde 35’i enerjidir. Kalan yüzde 35’in de yarısı enerjiye bağlı sektörlerdir. Dolayısıyla bu enerjiyle ilgili hükümetimizin yapmış olduğu iki tane nükleer santral projesi halen devam ediyor. Bunlar tamamlandığında da dün gerçekleştirilen Avrasya Tüneli gibi çok büyük yatırım olma söz konusu olduğundan dolayı, dışa bağımlılığımızın çok büyük bir miktarda azaltılacağını temenni ediyoruz. Aynı zaman da ekonomik bağımsızlığımızın ikinci unsuru da katma değerli ürün üretimimizdir. Maalesef biz Manisa için zeytinimiz var, üzümümüz var, inşaatçı arkadaşlarımız var ve çok hızlı bir şekilde inşaatlar ilerliyor ülkemizde. Fakat dünyada genel bir tabir vardır, kişi başına düşen milli gelir. Dünyada dolar olarak ifade edilir ama biz TL olarak ifade ediyoruz. Bu kişi başına düşen milli gelir 25 bin TL baz alınır. Tabi 25 bin TL gelişmiş ülke olma sınırıdır. Gelişmekte olan ülkenin 50 bin TL üzerine çıkması gerekiyor. Bu 50 bin TL üzerine çıkması maalesef 0’dan 25 bin TL’ye kadar zeytin üretiriz, mobilya imal ederiz, inşaat yaparız, bunlarda ne kadar büyürsek büyüyelim bu büyük 25 bin TL sınırının üzerine çıkartamıyor. 25 bin TL’den 50 bin TL’nin üzerine geçmek demek, ülkemizin gelişmiş ülke seviyesine gelmesi demek. Bunun için de katma değerli ürün üretmemiz gerekiyor. Biz yaptığımız bütün girişimcilik programlarımızda vatan severlik gereği ülkemizin ekonomik bağımsızlığını kazanmasının nedenlerinden bir tanesi olan katma değerli ürün üretimiyle ilgili çalışmaların yapılması için girişimcilerimizi teşvik ediyoruz" diye konuştu.