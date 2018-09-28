MÜSİAD'tan Manisa CBÜ'ye işbirliği ziyareti

Dr. Kemal Çelebi'yi ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yılında destek olunacağı mesajı verdi.

MÜSİAD Manisa Şubesi, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi'yi ziyaret etti. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette MÜSİAD eğitim faaliyetlerinde destek sözü verdi. Ziyarette konuşan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, "Üyelerimizle birlikte 2018-2019 eğitim yılı başlaması sebebiyle Rektörümüz Prof. Dr. Kemal Çelebi'yi ziyaret ettik. Görev yapan bütün öğretim üyesi ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Biz işadamları olarak yeni eğitim öğretimde de üniversitemize destek ve yardıma hazırız" dedi.

Ziyarette Rektör Çelebi, MÜSİAD üyelerine eğitim gören bölümler ve açılması planlanan bölümlerle ilgili bilgi verdi.