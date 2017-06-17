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17 Haziran 2017 16:25

Mustafa Demirci Manisalılarla buluştu

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Ramazan Geceleri’ etkinliklerinde İlahi Sanatçısı Mustafa Demirci sahne aldı.

Mustafa Demirci Manisalılarla buluştu

17 Haziran 2017 16:25

Demirci, birbirinden güzel ilahileri Manisalılar için seslendirdi. Konseri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de vatandaşlarla birlikte izledi.


Manisalılar, Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen Ramazan Geceleri etkinliklerini 20. Gününde de Cumhuriyet Meydanında buluştu. Dün akşam etkinliklerde iftarın hemen ardından çocuklar için çocuk oyunları ve çocuklar için yarışmalar gerçekleştirildi. Teravih namazının arından da İlahi Sanatçısı Mustafa Demirci sahne aldı. Düzenlenen konsere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Onaylı, Ali Özyiğit, Mehmet Emin Çipiloğlu, Başkan Yardımcıları İsmail Önal, Ahmet Songüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçı Mustafa Demirci seslendirdiği İlahi ve Tasavvuf Müziği parçaları ile Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlara keyifli saatler yaşattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik konser sonunda sanatçıya çiçek takdim etti.




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