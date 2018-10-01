Mütevelli Mahallesine içme suyu paket arıtma tesisi

Temel atım işlemi yapılan tesiste günde bin 87 metreküp su arıtılarak vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin edilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hanelere ulaşan suyun kalitesini daha da yukarılara çekmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası işbirliğinde Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesine içme suyu paket artıma tesisi kazandırılması için çalışmalar başladı. Günde bin 87 metreküp içme suyunun arıtılacağı tesisin temel atımı geçekleştirildi. Paket arıtma tesisinin ardından mahalleye terfi merkezi ile 100 metreküplük hamsu deposu inşa edilmesinin yanı sıra mevcut 500 metreküplük içme suyu deposu yenilenecek. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirten Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, “MASKİ, mahallemizde daha önce altyapımızı baştan aşağıya yeniledi. Mahallemizde şimdi de içme suyumuz için paket arıtma tesisi yapılıyor. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.