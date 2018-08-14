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14 Ağustos 2018 13:17

Mutluluklarını Başkan Şirin’le paylaştılar

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Muay Thai ve Kick Boks’ta şampiyonluklar ve dereceler ile Turgutlu’nun gururu olan sporcuları ağırladı.

Mutluluklarını Başkan Şirin’le paylaştılar

14 Ağustos 2018 13:17


Elde ettikleri başarılar ile Turgutlu gururu olan sporcular Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştılar. Tayland’ta düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonasında Dünya 3.sü olan Sude Gündüz, Elazığ’da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Zeynep Hatun Özçelik, Muay Thai Minik Yıldızlarda Türkiye 2.si olan Hasan Özcan ve antrenör Tayfun Özcan, Belediye Başkanı Turgay Şirin’i ziyaret etti. Elde ettikleri başarıları Başkan Şirin ile paylaşmak istediklerini belirten antrenör Özcan, desteklerinden dolayı da ayrıca teşekkür etti. Sporcuların şampiyonlukları ile gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Sıkı ve disiplinli bir çalışma ile oluyor. Sizlerde bunu başararak hem ailenizin hem de Turgutlu’muzun ve ülkemizin gururu oldunuz. Sizleri bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.




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