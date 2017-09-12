Nakledilen ağaçlar yeni toprağıyla buluşuyor

Etap çalışma alanına ve açılmaya hazırlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu çevresine taşımaya başladı.

Fatih Prestij Caddesi Projesi çalışmalarıdoğrultusunda mevcut bölgenin daha da yeşil bir dokuya kavuşacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın da hassasiyet gösterdiği mevcut bölgedeki ağaçların bir başka yere taşınması çalışmalarına başladık” dedi.

Prestij Caddeler kapsamında yapımı devam eden Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde orta refüj ve yol kenarında bulunan ağaçlar, vatandaşlarında talepleri doğrultusunda sökülerek farklı alanlarda değerlendirilmeye başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların sürdüğünü belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği gibi prestij caddelerimizden biri olan Fatih Caddesi’ndeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında orta refüjde ve yol kenarında bulunan ağaçlar kaldırımlara ve yola zarar verdiğinden dolayı vatandaşların talepleri doğrultusunda sökülmeye başlandı. Ayrıca mevcut ağaçlar engelli vatandaşlarımızın da kaldırımları kullanamamalarına sebep oluyordu. Dolayısıyla buradan sökümünü gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 50 ağacımız, ilk etapta yine Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak üzerinde bulunan yeni bir yaşam alanın çevresinde dikilmeye başlandı. Yol kenarındaki ağaçlarda da pilot bir uygulama gerçekleştirdik. Ağaç sökme makinesiyle söktük, yine Ergenekon Mahallemiz’de yapımı tamamlanan Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu çevresine ağaca zarar vermeden dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca belli bir kısım ağacı da Irlamaz Rekreasyon Alanı 2. Etaba usule uygun şekilde dikmeye başladık. Fatih Caddesi’nde proje kapsamında bu bölgelere yeni ağaçla dikeceğiz daha da yeşillendireceğiz” dedi.