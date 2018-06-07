Namağlup Türkiye şampiyonları Manisa’nın gururu oldu

Şampiyon kızlar Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ü ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Manisa’nın 6 bin 500 merkez nüfuslu Selendi ilçesinin 250 öğrencili Üç Eylül Ortaokulu Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Badminton Takımları Beden Eğitimi Öğretmenleri Zeliha ve Okan Demir çiftinin önderliğinde Okullar arası Türkiye Badminton Şampiyonalarında büyük bir başarıya imza atarak Manisa’ya çifte şampiyonluk kupası getirdi.

Elazığ’da 17-20 Mayıs tarihleri arasında yapılan Ravza Bodur, Tuğçe Damar, Kadriye Mercik ve Fadime İpek Metin’den oluşan Küçük Kızlar Badminton Takımı namağlup Türkiye Şampiyonu olarak ilçeye döndükten sonra kendi ilinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Fadime Metin, Behiye Bodur, Rümeysa Eser ve Gülsena Demir’den oluşan Yıldız Kızlar Badminton Takımı da Türkiye şampiyonu olarak Manisa’ya ikinci kupayı getirme başarısını gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Elazığ’da düzenlenen Küçükler Badminton Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini tek tek yenerek şampiyon olan Selendi Üç Eylül Ortaokulu Badminton takımı, antrenörleri Zeliha ve Okan Demir çifti Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarete şampiyon olan sporcular, antrenörleri ve İşletmeler Şube Müdürü Erhan Özel katıldı.

Ziyarette konuşan Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Demir, "İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Kupa sevincimizi il müdürümüzle paylaşmak istedik. Giderek yaygınlaşan bu sporda ilçemiz çok önemli başarılara imza attı. On yıl önce ilçemizde başlattığımız Badminton sporunda büyük özveriler sonucu hedeflediğimiz başarılara yavaş yavaş ulaşıyoruz. Emeği geçen herkese, bize desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz “dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de, "Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağımızı belirttik. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, İnşallah başarılarının artarak devamını dilerim “dedi.

Ziyaretin sonunda şampiyon olan takıma ve antrenörlerine çeşitli hediyeler verildi.