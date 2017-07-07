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07 Temmuz 2017 20:31

Narkotik köpeği ‘Narko’ 294 gram esrar yakaladı

Manisa’da özel eğitimli narkotik köpeği Narko’nun da katıldığı uyuşturucu operasyonunda Nepal’den getirildiği öğrenilen 294 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik köpeği ‘Narko’ 294 gram esrar yakaladı

07 Temmuz 2017 20:31

Akhisar’da ise 76 kilogramı kurutulmuş olmak üzere, 114 kök kesilmiş vaziyette esrar yakalandı.


Uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik Manisa il genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde ikamet eden K.D. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahkeme kararıyla şahsın ikamet ettiği eve operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği Narko’nun da katıldığı aramalarda, şahsın Nepal ülkesinden getirdiğini beyan ettiği toplam daralı ağırlığı 294 gram gelen reçine esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Akhisar’da da uyuşturucuya geçit yok


Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesinde de polis ve jandarmanın ortaklaşa yaptığı uyuşturucu operasyonunda, R.K. ve O.K. isimli şahısların üzüm bağında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, kesilmiş vaziyette 114 kök, dikili vaziyette 2 kök, hemen yanında sazlıklar içinde kurutulmaya bırakılmış vaziyette yapılan tartımda 76 kilogram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak, mahkemeye çıkarılan R.K. ve O.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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