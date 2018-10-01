Narkotik tırı Manisa'da

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı "Narkotik Eğitim Tırı" Manisa'ya geldi.

Uyuşturucuyla mücadelede gençlere eğitim vermek amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Narkotik Eğitim Tırı" Manisa'ya geldi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma" projesi kapsamında Manisa'ya gelen "Narkotik Eğitim Tırı"nda bir hafta süresince öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları anlatılacak. Narkotik uzmanı polisleri tırı ziyaret eden öğrencilere tır içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verecek.

Tırın açılışında konuşan Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, "İstanbul'dan bağımlılıkla mücadele kapsamında bu tırı getirdik. Çocuklarımıza bu yönde eğitimler vereceğiz ve bilinçlendirmeler yapacağız. Bütün öğrencilerimiz bir hafta boyunca program dahilinde burayı ziyaret edecekler" dedi.

Tırın açılış törenine Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Ay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Manisa Müftüsü Sinan Cihan, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.