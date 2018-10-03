İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nüfus müdürü Fatma ninenin ayağına gitti

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, evrak işlemleri için müdürlüğe gelemeyen yatalak durumdaki 90 yaşındaki Fatma Sivritaş’ın evine giderek, işlemlerini gerçekleştirdi.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, evrak işlemleri için müdürlüğe gelemeyen yatalak durumdaki 90 yaşındaki Fatma Sivritaş'ın evine giderek, işlemlerini gerçekleştirdi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ'ın gösterdiği duyarlılık örneği takdir topladı. Müdür Kırdağ, evrak işlemleri için müdürlüğe gelemeyen yatalak hasta Fatma Sivritaş'ı mesai saati dışında Afşar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, işlemlerini yaptı. "Halka Hizmet Hakka Hizmettir'' anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Kırdağ, "Fatma ninemizi nüfus müdürlüğümüze gelemeyecek durumda olduğu için resmi iş ve işlemlerini tamamlamak üzere evinde ziyaret ettik. Kendisinin hem işlemlerini yaptık hem de hayır duasını aldık. Fatma Ninemize Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.


Fatma Sivritaş da ziyaretinden dolayı Kırdağ'a teşekkür ederek, "Bu halde ben nasıl hükümet konağına çıkardım. Allah müdürümüzden razı olsun'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.