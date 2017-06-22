Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan dere ve su kanallarında ıslah ve korkuluk çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde bulunan derede 200 metre betonarme U kesit ve 31 metre menfez imalatını tamamlamasının ardından 400 metre panel çit tipi korkuluk imalatı gerçekleştirdi. 40 yıldır yaşanan su taşkınlarının önüne geçecek ıslah çalışmalarının ardından korkuluk çalışması ile can ve mal güvenliği sağlandı.

Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesinde bulunan Kırtık Deresinin ıslah ve panel çit tipi korkuluk çalışmalarının MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmasından memnun olduklarını belirten Mahalle Muhtarı Süleyman Seven, “Mahallemiz 60 yıl önce kurulduğundan bu güne kadar deremizde hiç ıslah çalışması yapılmamıştı. Muhtar olarak göreve başladıktan sonra MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptık ve şu an göründüğü gibi sonuca ulaştık. Deremizin ıslah ve korkuluk çalışması MASKİ tarafından yapıldı. Daha önce çocuklarımız, deredeki suyun içerisinde oynuyorlardı. Özellikle kış aylarında Spil Dağı’ndan gelen sular taşkınlara neden oluyordu. Yapılan ıslah ve korkuluk çalışmasıyla, deremiz sağlıklı ve güvenli hale geldi. Mahallemize güzel bir anı, güzel bir eser bıraktık. Bu hizmetlerin mahallemize yapılmasında emeği geçen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim. Bu çalışma ile kanayan yaramızı sardılar” dedi.