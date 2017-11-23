Oda başkanları Selendi için buluştu

Selendi’de faaliyet gösteren oda başkanları ziraat odasında bir araya geldi. Selendi ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplu kuruluşları başkanları Selendi Ziraat Odasında bir araya gelerek ilçenin kalkınması için neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Çimen, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler Odası Başkanı Şükrü Filik, Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ile Koruma Başkanı Ramazan Ataşman katıldı.

Başkanlar adına konuşan Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Birlikten kuvvet doğar. Onun için bizler de sivil toplum örgütleri olarak göçün önlenmesi, Selendi’nin kalkınması ve sosyal yaşamın asgari seviyede olması için ilçemizin verimli topraklarının su ile buluşturulması için Selendi barajının bir an önce yapılmasının şart olduğunu düşünerek ve ayrıca Yüksekokulu olmayan tek ilçe konumundaki Selendi ilçemize yüksek okul yapılması, boş ve atıl durumda bulunan Tekel depolarının faaliyete geçirilip ekonomiye kazandırılması için seferber olacağız" dedi.

Yetkilerin de bu çalışmalarda kendilerine destek olmalarını ve Selendi’nin ufkunu açmak istediklerini belirten Akyıldız, "İlçe gelişimi ortak paydada olması gerekiyor. Bunun için ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları ve ilçe dinamiklerinin ilçe ekonomisinin kalkınması için ortak akıl ve ortak hareket içerisinde olmalı. Verimli topraklarımızdan çok daha fazla ürün elde ettirilmesini sağlamalıyız. Yeni nesil gençlerin göç yerine ilçede değerlendirilmesi ve burada kalmalarını sağlamalıyız. Sosyal ve kültürel yaşamın daha ileriye taşınması için çalışmalar yapılması gerekiyor" diye konuştu.