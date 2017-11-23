Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:59

Oda başkanları Selendi için buluştu

Manisa’nın Selendi ilçesinde faaliyet gösteren oda başkanları, Selendi’nin kalkınması için bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Oda başkanları Selendi için buluştu

23 Kasım 2017 09:59


Selendi’de faaliyet gösteren oda başkanları ziraat odasında bir araya geldi. Selendi ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplu kuruluşları başkanları Selendi Ziraat Odasında bir araya gelerek ilçenin kalkınması için neler yapılabileceğini masaya yatırdı. Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Çimen, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adem Tosun, Şoförler Odası Başkanı Şükrü Filik, Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ile Koruma Başkanı Ramazan Ataşman katıldı.


Başkanlar adına konuşan Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Birlikten kuvvet doğar. Onun için bizler de sivil toplum örgütleri olarak göçün önlenmesi, Selendi’nin kalkınması ve sosyal yaşamın asgari seviyede olması için ilçemizin verimli topraklarının su ile buluşturulması için Selendi barajının bir an önce yapılmasının şart olduğunu düşünerek ve ayrıca Yüksekokulu olmayan tek ilçe konumundaki Selendi ilçemize yüksek okul yapılması, boş ve atıl durumda bulunan Tekel depolarının faaliyete geçirilip ekonomiye kazandırılması için seferber olacağız" dedi.


Yetkilerin de bu çalışmalarda kendilerine destek olmalarını ve Selendi’nin ufkunu açmak istediklerini belirten Akyıldız, "İlçe gelişimi ortak paydada olması gerekiyor. Bunun için ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları ve ilçe dinamiklerinin ilçe ekonomisinin kalkınması için ortak akıl ve ortak hareket içerisinde olmalı. Verimli topraklarımızdan çok daha fazla ürün elde ettirilmesini sağlamalıyız. Yeni nesil gençlerin göç yerine ilçede değerlendirilmesi ve burada kalmalarını sağlamalıyız. Sosyal ve kültürel yaşamın daha ileriye taşınması için çalışmalar yapılması gerekiyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç