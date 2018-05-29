Öğrenci ve kursiyerlerden ortak sergi

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, MASMEK yaz dönemi resim kursu öğrencileri ile birlikte üç aylık ortak çalışma gerçekleştirerek Fatih Sergi Salonu’nda emek verdikleri resimleri Manisalıların beğenisine sundu. Akrilik boya, yağlı boya ve toz pastel tekniklerinden oluşan 128 resmin bulunduğu sergi, büyük beğeni topladı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür Müdürü Fırat Özcan ve Atatürk Gençlik Merkezi yetkilileri katıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu sergiyi gezdikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Levent Taşkın’a yapılan eserleri çok beğendini iletti. Görsel Sanatlar Öğretmeni Levent Taşkın, “Burada ikinci kez sergi açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Altı aylık iki periyottan oluşan MASMEK kursu ile ortak çalışmamızda önceki sergimize göre seviye atladığımızı düşünüyoruz. Bize tekrar Fatih Sergi Salonu’nun kapılarını açan Manisa Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.