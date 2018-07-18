Öğrenci velilerinden Başkan Ergün’e hizmet teşekkürü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ortak çalışmasıyla açılan yaz spor okullarında futbol, yüzme, voleybol ve basketbol branşlarında çalışmalar uzman eğitmen kadrosu eşliğinde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’ya kazandırdığı spor tesislerinde, yaz spor okullarında eğitim gören binlerce öğrenci spor yapmanın keyfini çıkarıyor. Çocuklarının güvenli ve temiz bir ortamda spor yapmaları öğrenci velilerinin yüzünü güldürüyor.

Kızı Selin Meydan’ın 3 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un ortak çalışmasıyla açtığı yaz spor okullarında voleybol kursuna geldiğini söyleyen sınıf öğretmeni Selçuk Meydan sağlanan imkanlar ve sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel tesisler yapıldı Manisamıza. Geçtiğimiz günlerde yine gördüm. Manisamıza yeni spor tesisleri kazandırıyor. Böyle tesisler çocuklarımız için, gençlerimiz için gerçekten çok önemli. Onların iyi birer vatandaş olarak yetişmesi noktasında çok önemli. Kızım Selin Meydan yaklaşık 3 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyespor’un voleybol kurslarına geliyor. Ben özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her çocuk için büyük bir fırsat bu. Hocalarımızın çalışmalarını çok başarılı buluyorum. Altyapı hocalarının gerçekten çocuklara yaklaşımları ve davranışları çok iyi. Ben her çalışmaya geliyorum ve izliyorum. Gerçekten çocuklarımızla çok yakından ilgileniyorlar” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlardan son derece memnun olduklarını söyleyen Manisalı ev hanımı Aslı Tokcan ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek şunları söyledi: “İmkanlardan son derece memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün Manisa gençliğine kazandırdığı bu tesislerden çok memnunuz. Çocuklarımız burada en iyi imkanlarda ve şartlarda çalışıyorlar. Benim hem kızım hem de oğlum Manisa Büyükşehir Belediyesi ve kulübün açtığı yaz spor okullarında eğitim görüyorlar. Oğlum futbolda, kızım ise voleybol branşında eğitim görüyor. Başkanımız Cengiz Ergün yaptığı birçok hizmetlerle Manisa’ya adeta çağ atlattı. Kendisine bir vatandaş olarak çok teşekkür ediyorum.”