Öğrenci yurdunda duman paniği

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün öğle saatlerinde Yunusemre ilçesinde bir lise öğrenci yurdunda meydana geldi. Kömürlü kalorifer kazanıyla ısıtma sağlanan öğrenci yurdunda henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kaloriferlerden duman sızdı. Dumanı fark eden yurt yönetimi yurtta kalan tüm öğrencileri hemen tahliye etti. Tahliye sonrası 4 kız öğrencinin öksürmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, dumandan etkilenen sosyal bilimler lisesi öğrencileri H.G. (18), Ş.K.(18), C.S.D. (16) ve L.T. (17) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kız öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, "Öğrenci yurdumuzun kömürle çalışan kalorifer kazanında bir duman sızması olmuş. Bu duman yurttaki idare ekip tarafından hemen hissedilerek, öğrenciler hemen dışarı çıkarılmış. Çıkarılan öğrencilerimizden 4’ünün öksürmeye başlaması üzerine duruma önce Acil 112 ekipleri müdahale etmiş. Sonra bazı tetkiklerin yapılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılmışlar. Şu anda öğrencilerimizin sağlık durumları çok iyi. Korkulacak bir durum yok" dedi.