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30 Nisan 2018 10:08

Öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ’Şehrim benim evim’ projesi kapsamında yapılan bilgi yarışması sonucunda birinci olan Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu öğrencileri Manisa’da yapılacak olan yarışmada Saruhanlı’yı temsil etme hakkı kazandı.

Öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

30 Nisan 2018 10:08


Öğrencilerin Manisa’yı ve ilçelerini tanımaları, milli tarih, milli kültür, kavramlar, yaşadıkları çevrenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin farkına varmaları, sahip çıkmaları, yarışma heyecanı içinde kardeşlik birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi için düzenlenen ’Şehrim benim evim’ projesi bilgi yarışması Saruhanlı ilçesindeki tüm ortaokulların katılımı ile gerçekleşti. Yapılan yarışma sonucunda birinciliği Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu kazanarak Manisa’da yapılacak olan yarışmada Saruhanlı’yı temsil edecek okul oldu.


Yarışma sonucunda konuşma yapan Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, “Yarışmaya tüm ortaokullarımızın katılması sevindirici bir durum. Bu yarışma ile öğrencilerimizin ilimizin tarihini, kültürel değerlerini öğreniyorlar. Ayrıca yarışmada birinci olan Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu öğrencileri Manisa’da yapılacak olan yarışmalarda ilçemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Onlara şimdiden başarılar dilerim” şeklinde konuştu.




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