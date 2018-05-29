Öğrenciler buluşlarını sergiledi

Öğrencilerin ve öğretmenlerin destekleri ile hazırlanan bir birinden güzel ve farklı çalışmanın sergilendiği bilim fuarına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Seydi Emirhan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Açıkgöz, Yasemin Oral, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, Sarıgöl İlçe SGK Müdürü Niyazi Kara, Sarıgöl Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonu Akif Kılıçaslan, veliler ve öğretmenler katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Sarıgöl Atatürk Ortaokul Müdürü Veysel Çetin, "Bir çok teorik bilgilerin işleyişini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücünün ortaya çıkmasıdır. Eğitim kurumlarımızın da amacı da bu hayal gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" dedi.

Okul bahçesinde fen, sosyal, İngilizce, resim, iş eğitimi gibi çeşitli dallarda hazırlanan projelerden oluşan sergiyi gezen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sergide güneş enerjisi ile çalışan kepçeler, vapurlar, arabalar ilgi görürken, Hacivat-Karagöz gölge oyunu da büyük ilgi gördü.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılıç, çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.