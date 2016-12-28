Öğrenciler cinsel istismar ve bağımlılık hakkında bilgilendirildi

Manisa Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından Şehzadeler ilçesindeki Merkez Efendi Ortaokulu öğrencilerine yönelik, “Cinsel İstismar ve Bağımlılıkla Mücadele” konularında Esin Türkoğlu, Nilgün Özdemiroğlu, Gül Nihan Özhan ve Zafer Çimen tarafından eğitim verildi.

Rehber Öğretmenlerinden Nihan Özhan, istismarın ne olduğu, hangi türlerinin olduğu, cinsel istismarla karşılaşıldığında neler yapılabileceği, bunlardan korunmak için hangi koruma yöntemlerini kullanabileceğini, hayır diyebilme becerisini kazandırma konusunda öğrencilere bilgiler verdiklerini söyledi. İstismar konusunda öğrencilerin ve velilerin bilinçlenmesinin önemli olduğunu kaydeden Özhan, “Hangi davranışın fiziksel istismar olduğu, hangi davranışın cinsel istismar olduğu ne yazık ki öğrenciler tarafından bilinmiyor” dedi.

Psikolojik Danışman Esin Türkoğlu, çocukların erken yaştan itibaren madde bağımlılığın ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmasın önemli olduğunu vurgulayarak, “Çünkü çocuklarda daha çok madde bağımlığına doğru bir kayma olabilir. Bunun önlemi erken almak önemlidir. Yapılan araştırmalara baktığımızda çocukların meraktan dolayı maddeye başladığı görülüyor. Uyuşturucunun yaşı gittikçe düşüyor. Bunun birçok nedeni var aslında. Aile içi iletişim bu konuda çok önemlidir. Aile içinde yaşadığımız sorunları çocuklara yansıtabiliyorsak çocuklar kendilerini kabul edenlerin yanına gidiyor. Ergenlik döneminde arkadaşlık ortamı çok önemlidir.” diye konuştu.

Gelişen teknoloji ve imkanların iyi olmasının aynı zamanda yalnızlığı da getirdiğine dikkat çeken Türkoğlu, bu durumun aile içi iletişimi de azalttığını belirtti. Merkez Efendi Ortaokulu Müdürü Ali Dağdelen ise, öğrencilere böyle bir eğitim verdikleri için RAM’a ve öğretmenlere teşekkür etti.