Öğrenciler hedeflerine MABEM ile ulaşacak

Akhisar'da da MABEM'i tercih eden bine yakın öğrenci hedeflerine MABEM ile ulaşacak.

Alanlarında uzman öğretmen kadrosu ve her yıl yükselen başarı çıtasıyla öğrencilerin vazgeçilmez eğitim kurumlarından biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde 2018-2019 dönemi başladı. Akhisar ilçesinde de bine yakın öğrenci yeni eğitim öğretim yılında MABEM'i tercih etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Sezgin Gazi, MABEM Müdürü İlkay Sümbelli ile birlikte geleceğe MABEM ile hazırlanan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Şube Müdür Vekili Sezgin Gazi, öğretmenlere ve öğrencilere yeni eğitim öğretim sezonunda başarılar diledi. Gazi, Akhisar MABEM'in genç kitap yazarı öğrencisi engelli Büşragül Çelik ile de bir araya geldi. Büşragül Çelik de ‘Hayatın Melodisi' isimli kitabını Gazi'ye hediye etti.