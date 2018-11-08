Öğrenciler MABEM ile üniversitelere yerleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Genç ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Kırkağaç'ta MABEM'i ziyaret ederek, öğretmenler ile bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kırkağaç ziyareti kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde eğitimde eşitlik sağlanması adına uygulamaya başlattığı MABEM'i ziyaret etti. Ziyaretinde öğretmenlerle konuşma fırsatı bulan Mustafa Genç'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş de eşlik etti. Mustafa Genç, MABEM öğretmenlerine yönelik konuşmasında, “Öncelikle hepinize Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Geçen yıl bizim için çok güzel geçti. İyi bir başarı düzeyi yakalandı. Öğrencilerimiz üniversitelere kayıtlarını yaptırdı. Bundan gururlandık. Manisa Büyükşehir Belediyesi sadece altyapı yatırımı yapan bir belediye değil. Gençliğe, eğitime de yatırım yapan bir belediye olduğunu verdiğiniz güzel eğitimle sağladığınız için size teşekkür ediyorum. MABEM'lerin maliyetleri oldukça yüksek ama böylesine bir başarı yakalanması bizleri memnun ediyor, helali hoş olsun. Cengiz Ergün başkanımız ile birlikte iyi bir eğitim düzeyi yakalanmış. İşiniz çok zor çünkü iyi bir başarı çıtası yakalayarak çıtayı yükselttiniz. Bu başarının aşağıya inmemesi gerek. Bu yıl da daha çok nitelikli ve nicelikli üniversiteye daha çok öğrenci yerleştiririz diye düşünüyorum” dedi.

Mustafa Genç, MABEM öğretmenleriyle buluşması sonrasında öğrenci velileriyle yapılan veli toplantısına da katılarak velilere yönelik bir konuşma yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Genç, Kırkağaç MABEM ziyareti sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek personelle görüştü, incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Genç, ziyaret ve incelemelerinin ardından Kırkağaç ilçesinden ayrıldı.