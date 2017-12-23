Öğrenciler narkotik köpeği ’Vicdan’ı çok sevdi

Öğrenciler, ekiplerin yanlarında getirdikleri ve şimdiye kadar çok sayıda uyuşturucunun yakalanmasını sağlayan narkotik köpeği ’Vicdan’a büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en önemli sorunlardan trafik kazalarını en aza indirmek ve trafik bilincini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Jandarma Trafik Timleri eğitimlerine Kula’da devam etti. Bilgilendirmeye Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, jandarmanın trafik timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotik köpek timi katıldı. J. Kd Bçvş Mehmet Çelik trafik, J. Uzm. Çvş Şuayip Topuz Uyuşturucu madde ve J. Astsb Üçvş Gökhan Filiz de asayiş ile ilgili konularda öğrencilere bilgiler verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kd. Bçvş Mehmet Çelik trafik kuralları ve uyulması gereken kurallar ile ilgili uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde yayaların uyması gereken kurallar, öğrenci servis araçlarında hareket tarzları ve emniyet kemerinin önemi öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Vicdan ilgi odağı oldu

Jandarmanın narkotik köpeği ’Vicdan’ da eğitim sırasında öğrencilere gösteri yaptı. Vicdan isimli köpek gösterileriyle öğrencilerden büyük alkış aldı. Öğrenciler Narkotik köpeği Vicdan’ı hem sevdi hem birlikte fotoğraf çekildi.

Programda daha sonra öğrencilere trafik ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtılarak kurallar hatırlatıldı. Öğrenciler ilk defa gördükleri araç ve gereçleri incelerken bir yandan da ekiplere sorular sordu. Öğrenciler yapılan bu çalışmadan çok memnun kaldıklarını belirtirken, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı da çeşitli hediye ve broşür vererek öğrencileri sevindirdi.

Gökçeören Yunus Emre İlkokulu Okul Müdürü Bilal Ayyıldız, "Jandarma komutanlığı ekiplerimizi okulumuzda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Öğrencilerimize ve bizlere vermiş oldukları bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.