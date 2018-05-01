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01 Mayıs 2018 15:53

Öğrenciler okçuluğu yakından öğrendi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Okçuluk Takımının Kent Park’ta gerçekleştirdiği ’Okçuluk Sporunu Tanıtım Günleri’ özellikle 9-15 yaş arası öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

Öğrenciler okçuluğu yakından öğrendi

01 Mayıs 2018 15:53


Bireysel ve takım oyunlarında aldığı derecelerle adından başarıyla söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü okçuluk takımının Kent Park’ta gerçekleştirdiği tanıtım, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Okçuluk takımı antrenörü Hazel Dara ve Hüsna Nur Sancak, etkinliğe katılan vatandaşlara ve öğrencilere okçuluk hakkında bilgi verdiler ve atış yaptırdılar. Antrenör Hazel Dara düzenledikleri etkinliğe ilginin fazla olduğunu belirterek, “Okçuluk tanıtım günlerine ilginin fazla olması bizleri sevindirdi. Düzenlediğimiz bu etkinliğin ardından kulübümüze kayıt yaptıran öğrenciler oldu. Bu etkinlikte kulübümüzün profesyonel atıcıları da atış yaptılar. Özellikle 9-15 yaş grubundaki öğrenciler düzenlediğimiz bu etkinliğe büyük ilgi gösterdiler ve okçuluk sporunu yapmaya karar vererek kulübümüz bünyesine katıldılar” diye konuştu.




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