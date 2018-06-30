Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:10

Öğrenciler sınavda veliler dışarıda ter döktü

Manisa’da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ter dökerken, veliler ise okul bahçelerinde dualar okuyarak heyecanla bekledi.

Öğrenciler sınavda veliler dışarıda ter döktü

30 Haziran 2018 11:10


Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerine kavuşmasındaki son aşama olan YKS başladı. Bir yılı aşkın süredir sınavlara hazırlanan öğrenciler bu sene ilk kez uygulanan YKS ile hayal ettikleri üniversitede eğitim alabilmek için ter döktü. 3 oturum halinde yapılan sınavda öğrenciler ilk oturumda YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Manisa il genelinde 139 binada bin 942 salonda yapılan sınava 33 bin 504 öğrenci girdi. Ayrıca, 94 engelli ve 95 hükümlü de sınavdaki yerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, bazı veliler çocukları için Kur’an okuyup dua etti, bazıları ise beklemeyi tercih etti.


YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.00’da, YKS Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.30’da yapılacak. Manisa’da 3 sınava toplam 63 bin 965 öğrenci girecek. 162 engelli öğrenci ve 151 hükümlü de sınavda ter dökecek. Sınavlar il genelinde 281 binada 3 bin 799 salonda yapılacak ve 9 bin 348 kişi görev yapacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç