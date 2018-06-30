Öğrenciler sınavda veliler dışarıda ter döktü

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayallerine kavuşmasındaki son aşama olan YKS başladı. Bir yılı aşkın süredir sınavlara hazırlanan öğrenciler bu sene ilk kez uygulanan YKS ile hayal ettikleri üniversitede eğitim alabilmek için ter döktü. 3 oturum halinde yapılan sınavda öğrenciler ilk oturumda YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Manisa il genelinde 139 binada bin 942 salonda yapılan sınava 33 bin 504 öğrenci girdi. Ayrıca, 94 engelli ve 95 hükümlü de sınavdaki yerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, bazı veliler çocukları için Kur’an okuyup dua etti, bazıları ise beklemeyi tercih etti.

YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.00’da, YKS Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.30’da yapılacak. Manisa’da 3 sınava toplam 63 bin 965 öğrenci girecek. 162 engelli öğrenci ve 151 hükümlü de sınavda ter dökecek. Sınavlar il genelinde 281 binada 3 bin 799 salonda yapılacak ve 9 bin 348 kişi görev yapacak.