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28 Aralık 2016 17:13

Öğrenciler Vali Güvençer’le röportaj yaptı

Öğrenciler Vali Güvençer’le röportaj yaptı

28 Aralık 2016 17:13

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul dergisinde yayınlamak üzere Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile röportaj yaptı.
Okul Müdürü Osman Kuşçuoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Hülya Çetin ve Didem Kapağan’ın eşlik ettiği 11-A Grafik Bölümü Öğrencileri Esra Pişken, Gizem Onarıcı, Aleyna Varol ve Zatiye Çelik Vali Güvençer’e yönelttikleri sorular ile görüş ve değerlendirmelerini aldılar. Öğrenciler Vali Güvençer’e eğitim konusundaki düşüncelerini, Manisa ile ilgili hayata geçirmek istediği projelerini, hangi kitapları okuduğunu, gençliğinde kendisine örnek aldığı kişi veya kişiler olup olmadığını, Manisa’ya geldiği ilk günler ile bugünü karşılaştırdığında düşüncelerinde ne gibi farklılıklar olduğunu sordular.
öğrencilerin yönelttiği soruları çok beğendiğini ifade eden Vali Güvençer sorulara içtenlikle cevap verdi. Vali Güvençer, eğitimin ülke için hem de Manisa için çok önemli olduğunu, görevlerinin en başında eğitim konusu geldiğini belirterek Manisalı öğrencilerin en iyi şekilde yetişerek hayata hazırlanmaları için çalıştıklarını söyledi. Manisa’nın, ülkenin gelişmişlik ve üretim bakımından en önde gelen illeri arasında yer aldığını ifade eden Vali Güvençer, öğrencilerden kendilerini hayata çok iyi hazırlamalarını isteyerek başarılar diledi.



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