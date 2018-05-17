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17 Mayıs 2018 11:05

Öğrenciler yeni kütüphanelerine kavuştu

Kula’nın Sandal Mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulunda yeni kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Öğrenciler yeni kütüphanelerine kavuştu

17 Mayıs 2018 11:05


Sandal Cumhuriyet Ortaokulunda gerçekleştirilen açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Bçvş. Nedim Yerli, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Açılışta konuşan Sandal Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Hakan Özaslan, öğrencilerin bilgilerine bilgi katan, ufuklarını genişletilen bu çalışmadan dolayı emeği geçenleri tebrik ederek, bu tür faaliyetlerin mutluluk verici olduğunu ve böyle çalışmaların örnek teşkil ettiğini söyledi.


Yapılan konuşmanın ardından kütüphanenin açılışına katılanlar raflardaki kitapları inceledi.




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