Öğrencilerden 15 Temmuz şehitlerini anma programı

Rafet Üçelli Ortaokulu öğrencileri tarafından Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Hain gecede yaşananların anlatıldığı görsel sunum, katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken, duygu dolu anlar yaşandı. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler, şiir ve işaret dili ile müzik gösterileri de büyük beğeni topladı.

Rafet Üçelli Ortaokulu tarafından düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programına Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.