Öğrencilerden Mevlid-i Nebi programı

Muhammed (S.A.V)´in doğumunun kutlandığı Mevlit kandili sebebiyle Kula 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu tarafından bir program gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Duru, “Gayemiz yeni Türkiye'nin mimarı olan çocukları yetiştirmenin yanı sıra tüm cihana refah ve iyilik temelli, Allah ve peygamber sevgisi kalplerinde yer bulmuş nesiller yetiştirmektir. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu yolda ailelere de büyük görev düşmektedir. Bu manada el birliğiyle çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeliyiz." dedi.

Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu ve Muhammed'in örnek ahlakının anlatıldığı programda öğrenciler Mevlit, veda hutbesi, şiir ve ilahiler seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler tarafından hazırlanan ve içerisinde Hz. Muhammed'in sözlerinden ders çıkarılacak nitelikte olan tiyatro gösterisi de büyük alkış aldı.

Program, Muhammed (S.A.V)'in doğumunun kutlandığı Mevlit kandili sebebiyle öğrenciler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin Kaymakam Kemal Duru tarafından ödüllendirilmesi ile son buldu.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen Mevlid-i Nebi programına Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli, Kula İlçe emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, okul müdürleri, daire amirler, kamu kurum ve kuruluş başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.