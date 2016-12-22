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22 Aralık 2016 14:55

Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz pasta

Öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz pasta

22 Aralık 2016 14:55

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Bölümü öğrencileri Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutlayarak, meslekte 20. yılını tamamlayan öğretmenlerine de pasta sürprizi yaptı.
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü Alaşehir Meslek Yüksekokulu’nda kutlandı. Okul Konferans Salonu’nda düzenlenen programda öğrenciler, meslekte 20. yılını dolduran Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Nuray Cebeci’ye sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Dünya Kooperatifçilik Günü hakkında konuşma yapan Yard. Doç. Dr. Nuray Cebeci, ’’21 Aralık 1844’ten bu güne her yıl 21 Aralık tarihi ’Dünya Kooperatifçilik Günü’ olarak kutlanır. 21 Aralık aynı zamanda gecenin en uzun gündüzün de en kısa olduğu gündür. Canlıların yaşama, günlük nafakalarını temin için büyük bir mücadele ile geçer ancak bu sırada güçlüler güçsüzleri ezmekte, insan emeği ile yaratılan üretim araçları sermaye, bir grup insan, ulusların ellerinde toplanmıştır. Neredeyse dünya gelirinin yüzde 70 inden fazlası dünyanın beşte birinden azına sahip 8 gelişmiş ülke toplanmış durumdadır. Üretilen gelirlerin 1/5 arasındaki bir kısmı emek sahiplerine giderken geri kalan da nüfusun çok azınlığın elinde kalmaktadır. 173 yıl önce insanlığa ekonomik çıkmazlardan kurtarabilecek bir işletme tipini kooperatifi armağan eden Rochadale öncülerini saygıyla anıyor ve Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik programı adına tüm kooperatif gönül dostlarının Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyoruz.’’ dedi.
Öğrencilerinin sürpriz pastası için de teşekkür eden Yard. Doç. Dr. Nuray Cebeci, duygulandı. Öğrencilerini kutlayan Cebeci, pastayı meslektaşlarıyla birlikte kesti.



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