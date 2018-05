Öğrencilerden “Okumak Yaşamaktır” projesine destek

Kuruculuğunu Fransa’nın Saint Denis kentindeki Jean Baptiste Bossard Okulu ile Rize Çayeli İshakoğlu İlkokulu’nun yaptığı Ulusal ve Uluslar arası “Okumak Yaşamaktır” projesinde, Türkiye’den 81 il ve 16 Avrupa ülkesinden okullar yer alırken, projede Manısa’yı temsil eden Salihli’deki Ova Küme Evleri İlkokulu öğrencileri de ilçenin çeşitli tarihi ve turistik mekanlarında okuma etkinliği gerçekleştirdi. Proje il temsilcisi Ova Küme Evleri İlkokulu öğretmeni Berrak Kocaman projenin 6-12 yaş grubunu kapsadığını, her il ve ülkedeki okulların oluşturdukları sloganla tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanlarda kitap okuma etkinliği yaptığını anlattı. Kocaman, projenin amacının kitap okuma bilincini çocuklara aşılamak, kitap okumaya her kesimin dikkatini çekmek, her okulun kendi bölgesini tanıtarak dünyaya mesaj vermek olduğunu belirterek, “Salihli Ova Küme Evleri İlkokulu sloganını ’okuyorum parlıyorum’ olarak belirlemiştir. Çekimlerini ve kitap okuma etkinliğini Sardes Antik Kenti, Kurşunlu Şelaleri, Artemis Tapınağı, Tarihi Tren Garı, Anadolu Çınarı ve Kız Köprüsü’de gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında ilimiz ve ilçemizin doğal, kültürel, tarihi mekanları 28 Mayıs günü 81 il ve 16 ülkede eş zamanlı yapılacak olan fotoğraf sergilerinde en güzel şekilde tanıtılacaktır” dedi.