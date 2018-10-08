Öğrencilerden örnek davranış

Manisa'nın Kula ilçesinde bir anaokulu ve ortaokulu tarafından başlatılan 'Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın' ve 'Çocuklarımız üşümesin' sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesinde toplanan oyuncak ve kıyafetler Doğu Anadolu Bölgesindeki bir köy okulunun anasınıfında eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.

Yaptıkları başarılı projeler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Özel Kula Bilge Çocuk Anaokulu ile 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu bu kez güçlerini birleştirerek, 'Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın' ve 'Çocuklarımız üşümesin' sloganlarıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özel Kula Bilge Çocuk Anaokulu ile 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu tarafından, veli ve öğrencilerin katkılarıyla evlerde kullanılabilir durumda olan oyuncak ve kıyafetler toplanarak ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi. Oyuncak ve kıyafetlerin yanısıra ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı da yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen Ortaokulu Müdürü Sedat Ay, toplanan oyuncakları, kıyafetleri ve alınan kırtasiye malzemelerini Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir köy okulunun anasınıfına gönderdiklerini söyledi. Ay, “Cennet vatanımızın her köşesinde, eğitimin her kademesinde yapılan güzel işlerin yanındayız." dedi.