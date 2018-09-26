Öğrencilere bilimi sevdiren şenlik

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilere fen bilimlerini ve deney yapmayı sevdirmek amacıyla bu yıl 4.sünü düzenlediği Bilim Şenliği başladı.

Yunusemre Belediyesi, öğrencilerin en sevdiği projelerden biri olan Bilim Şenliği'nin bu yıl 4.sünü gerçekleştiriyor. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Kent Akademisi (YUKA), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ortaklığıyla düzenlenen etkinliğin açılışı törenle yapıldı. Bilim şenliği ile öğrencilere fen bilimlerini sevdirmeyi hedeflediklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Başkan Çerçi konuşmasında, “Yunusemre Belediyesi, Kaymakamlığımız, Milli Eğitim ve TÜBİTAK birlikte düzenlediğimiz güzel bir organizasyonu beraber gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız deney yaparak gözlem yapıyor; fen bilimlerini daha iyi anlama imkanı buluyor. Bir anlamda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Belediye olarak çocuklara dokunmaya çalışıyoruz. Kulübümüzde yüzlerce çocuğumuz eğitim görüp spor faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz bu konuda çok çalışıyor. Her şey çocuklarımız için” dedi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise bu tür etkinliklerin önemine atıfta bulunarak şunları söyledi: “Çocuklarımızı böyle etkinliklerde görmek hepimizi sevindiriyor. Çocuklarımızın bu tür etkinliklerde bulunması ülkemizde çok sayıda bilim adamının yetişmesine katkı sağlıyor. Bu iş esas itibariyle Milli Eğitim teşkilatınca yapılması gerekirken; belediyemiz 4 yıldır bu işe sahip çıkıyor. Çocuklarımızın en iyi ortamda eğitim alması için çok önemli destekler sağlıyor. Bu tür destekler sağladığı için emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Başkan Çerçi ve beraberindekiler beraberindekiler alanda bulunan stantları gezerek öğrencilerin yaptığı deneyleri inceledi. Etkinlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Pesen, Cern Deneyleri ve Geleceğin Fiziği ile ilgili olarak sunum yaptı.

3 gün sürecek etkinliklere anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri katılarak 15 atölye standında farklı deneyler yapacak. Bilim Şenliğinin bu yıl ki teması “Temel Bilimler” olacak. Temel bilimler aracılığıyla gözlem ve deneylerle interaktif bir şekilde öğrenme olanağı sunacak. Ayrıca bu yıl temel bilimlere ek olarak ilk kez Arkeoloji alanını yer alacak.