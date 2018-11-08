Öğrencilere Kudüs'ü anlattılar

Kula İlçe Spor Müdürlüğü tarafından, okullarda öğrenim gören öğrencilere ‘Medeniyetimizin keşfi Kudüs' adlı bir program düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 'Medeniyetimizin keşfi Kudüs' projesi kapsamında gençlerde Kudüs bilinci oluşturma farkındalık çalışmaları, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kula'da da devam ediyor. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında bulunan Kula Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kula'da öğrenim gören lise öğrencilerine 'Medeniyetimizin Keşfi Kudüs' programı, Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Okullarda öğrenim gören öğrencilere düzenlenen programda tüm detaylarıyla Kudüs anlatılırken, aynı faaliyetin il merkezindeki diğer ortaokul ve liseler ile Gençlik Merkezi'nde de devam ettiği belirtildi.

Kula İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen 'Medeniyetimizin keşfi Kudüs' programını, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimlere katılmış olan Ahmetli Gençlik Merkezi Lideri Büşra Arıkanlı ve Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi Lideri Kerem Cemal Kırep sundu.